İBB'den torpil alan Özge Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne kadar maaş alıyor?

"İYİ Kİ BAŞKANIMSINIZ"

Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz. Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ



Özge Türkyılmaz; Facebook hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu önemli günde bana verdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim başkanım" ifadelerini kullandı.