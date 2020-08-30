İBB'den torpil alan Özge Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne kadar maaş alıyor?

Daha önce Miss Turkey'e katıldığı öğrenilen ve kariyerinin olmadığı daha 22 yaşında İBB'de kariyer danışmanı olarak atanması eleştirilen Özge Türkyılmaz kimdir? Gündemden düşmeyen ve binlerce kişi tarafından araştırılan İBB'den torpil alan Özge Türkyılmaz hakkındaki bilgileri derledik. İşte Özge Türkyılmaz ile ilgili ayrıntılar…
ÖZGE TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3. sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti.
"GÜZEL ODAMDAN GÜNAYDIN"
Özge Türkyılmaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını duyurdu ve "Güzel odamdan günaydın" ifadelerini kullandı.
TWİTTER VE İNSTAGRAM HESAPLARINI KAPATTI
Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ağustos 2020 tarihinde açtığı Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi'nde kariyer danışmanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.
24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olarak görevlendirilmesi
sosyal medyada tartışıldı. Özge Türkyılmaz'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter ve İnstagram'daki kişisel hesaplarını kapattı.
"İYİ Kİ BAŞKANIMSINIZ"
Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz. Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ
Özge Türkyılmaz; Facebook hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu önemli günde bana verdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim başkanım" ifadelerini kullandı.