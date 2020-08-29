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    • 29.08.2020 22:52
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    İletişim Başkanı ’dan "" paylaşımı

    İletişim Başkanı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. mız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

    Altun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı!

    İletişim Başkanı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Altun paylaşımında "30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. mız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı
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