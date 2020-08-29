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    • 29.08.2020 14:31
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    Son dakika: İstanbul 'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü

    Son dakika haberine göre, 'de dün yanan Süreyyapaşa ormanlık alanının bugün de 4 farklı yerinde çıkan söndürüldü. Polis ekipleri, dün de yanan ormanı kundakladıkları öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Maltepe'de korkutan yangın!

    'de dün yanan Süreyyapaşa ormanlık alanının bugün de 4 farklı yerinde çıkan söndürüldü.

    Başıbüyük Mahallesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 farklı yerde başlayan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

    AĞAÇ DALLARININ TUTUŞTURULMASIYLA BAŞLADI
    Yangının, öbeklenen ağaç dallarının tutuşturulmasıyla başladığı, itfaiye araçlarının geçişini engellemek için de yola eski araç lastikleri dizildiği tespit edildi.

    Polis ekipleri, dün de yanan ormanı kundakladıkları öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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