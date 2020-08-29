Üniversite E-Kayıt başladı mı? E-Kayıt nasıl yapılır? İnternetten üniversite kaydı yapma yolları!

E-Kayıt nasıl yapılır? Üniversite E-Kayıt başladı mı? 2020 – 2021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte internetten üniversite kaydı yapma yolları araştırılıyor. Peki, üniversite e-kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Kayıtlar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK üniversite kayıt tarihlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Yeni duruma göre 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek.