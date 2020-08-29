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    • 29.08.2020 17:22
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    : 'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    haberi... 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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