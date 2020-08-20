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    • 20.08.2020 10:09
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    Son dakika: 'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli , kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 ’lı teröristin daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Milli , kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 'lı teröristin daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.




    MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

    En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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