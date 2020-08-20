Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/BBcTaMmbbA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020

MSB'den yapılan açıklamada,

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

