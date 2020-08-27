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    • 27.08.2020 13:46
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    'da çözülmeler devam ediyor! Bir terörist daha teslim oldu!

    Terör örgütü ’da çözülmeler devam ediyor. ’ndan yapılan açıklamada kod adlı teröristin ikna edilerek 2020 günü ’ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Öte yandan bakanlığın yaptığı açıklamada “1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi” ifadelerini de kullanıldı.

    PKK'da çözülmeler devam ediyor! Biri daha teslim oldu!

    'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrasında, bölücü terör örgütü tarafından örgüt güdümünde yayın yapan internet sitelerinde kod adlı terör örgütü mensubunun öldüğü açıklandı. Teröristle ilgili olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu teröristin terör örgütünün iddiasının aksine ölmediği tespit edildi.

    Bunun üzerine Jandarma ikna timleri tarafından çalışma başlatıldı ve aile ile irtibata geçildi. Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek 2020 günü Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

    Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu; terör örgütüne, 2014 yılında yapılan propagandalardan etkilenerek katıldığını, örgüt içindeki kötü muamele, güvenlik kuvvetlerinin etkili operasyonları, örgüt içerisindeki meydana gelen çok sayıda ölümlerin kendisini etkilemesi, örgütte bulunduğu süre içerisinde pişman olması ve ailesinin kendisi ile temas kurması sonucu terör örgütünden kaçmaya karar verdiğini beyan etti.

    Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140'a yükseldi.

    *Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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