Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 45-47'sinin İstanbul'da olduğunu, diğer illere göre son zamanlarda kentte kısmen daha az vaka görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk, Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri ile Konya ve Ankara'da belirgin bir artış yaşandığını, Batı Marmara'daki bazı iller ve İzmir'de ise Türkiye ortalamasının altında bir rakam gözlendiğini anlattı.