İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayın programında cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya “Elbette aday olmayı çok isterim. Millet İttifakı diye bir kavram var biz onun parçasıyız. Elbette karşılıklı konuşularak olacak bir şey.” dedi. Akşener, “Sayın Gül benim arkadaşım, kendisi ile ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değilim. 24 Haziran'da gördüğüm şu oldu, Sayın Gül'ü isteyen genelde sol liberal diyeceğimiz dostlar grubu var.” açıklamasında bulundu.
Meral Akşener’den dikkat çeken "Dostlar grubu" çıkışı: Aday olmak isterim ancak...
29.08.2020 10:21
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