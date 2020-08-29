Aşure günü ne zaman bugün mü? Bugün aşure mi yapılacak?

Aşure günü ne zaman? Aşure günü bugün mü? Aşure yapacak ve dağıtacak vatandaşlar 2020 aşure gününün ne zaman olduğunu merak ediyor. Yapılacak birçok ibadetin bulunduğu aşure günü Muharrem ayı içerisinde bulunuyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde her sene tekrarlanan ve birlik beraberlik için önemli bir gündür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

Aşure (aşura), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca "aşure orucu" denir. Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 yılında Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.