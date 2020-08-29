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    • 29.08.2020 12:02
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    Son dakika: 'da, 13 bin 800 paket ele geçirildi! Dikkat çeken 1071 detayı

    Son dakika haberi... 'da polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 13 bin 800 paket ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Ekiplerin ele geçirilen sigara paketleriyle 1071 yazması dikkatlerden kaçmadı.

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurdu.



    Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramalarda, 4 lastik içerisinde ve kapalı kasanın yan duvarları ile tavana özel olarak halatlarla sarmal olarak zulalanmış toplam 13 bin 800 paket ele geçirildi.



    Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Van'da, 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi! Dikkat çeken 1071 detayı
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