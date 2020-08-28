Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.08.2020 17:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 17:13
    ABONE OL

    Ünlü tatil merkezi Çeşme’de paniğe yol açan patlama sesi! Kaymakamdan açıklama geldi

    'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi bölge halkını tedirgin etti. Gelen son dakika haberine göre, sesin bölgeden geçen F-16 uçağının neden olduğu sonik patlamadan kaynaklandığı iddia edildi. Öte yandan Çeşme , kent genelinde duyulan patlama sesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. ” dedi.

    Çeşme’de paniğe yol açan patlama sesi! Kaymakamdan açıklama geldi

    Çeşme , kent genelinde duyulan patlama sesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor" dedi.


    Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde, öğle saatlerinde kent genelinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Herkes sesin kaynağını merak ederken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakıcı, şuana kadar sesin kaynağının bulunamadığını ifade etti.

    Çakıcı, şöyle devam etti:


    "Bugün öğlen saatlerinde ilçemizin pek çok yerinden duyulan büyük bir ses duyuldu. Bize pek çok yerden vatandaşlar arayarak sesin kaynağını soruyorlar. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden durumu araştırıyoruz. Şu ana kadar sesin kaynağını bulamadık. Dönem dönem uçaklardan kaynaklanan sesler olabiliyor. Konuyu bu boyutuyla da araştırıyoruz. Halkımız tatillerine huzurla devam edebilirler."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ünlü tatil merkezi Çeşme’de paniğe yol açan patlama sesi! Kaymakamdan açıklama geldi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri