TÜRGEV burs başvurusu açıklaması! TÜRGEV burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

TÜRGEV burs yurt başvurusu nasıl yapılır? TÜRGEV burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru yollarını merak ediyor. 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için TÜRGEV'den burs ve yurt açıklaması geldi. Üniversitelere ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için burs başvurularının devam ettiği ve 12 Eylül tarihine kadar devam edeceğine yer verildi.
TÜRGEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TÜRGEV'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak, 24 yıldır olduğu gibi bu yıl da; başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
2020 - 2021 yılı TÜRGEV Burs başvurularımız;
*Ortaöğretim yurtlarımıza ilk kez başvuran ve yurtlarımızda barınmaya devam eden öğrencilerimizin burs başvuru tarihleri 14 - 28 Ağustos tarihleri arasında,
*Yükseköğretim yurtlarına ilk kez başvuracak öğrencilerin burs başvuruları 26 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."
TÜRGEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Temel ve Özel Destek Bursu başvurularında Vakfımızca, burs başvurusunda bulunan öğrenciden;
Birlikte yaşadığı ailesinin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgâh belgesi,
Bağlı olduğu nüfus müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alacağı "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği",
Okuyan kardeşi varsa okullarından veya e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgeleri,
Öğrencinin başka kurum/kurumlardan aldığı burs varsa bu bursu gösteren belge
Gelir beyanı ile ilgili olarak;
Öğrencinin birlikte yaşadığı evde gelir elde eden anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerin işyerinden onaylı maaş ya da ücret bordrosu (1 Yıllık)
Başvurunuzun onaylanması hâlinde başvuru türünüze ait evrak listesinde bulunan tüm belgeleri matbu olarak Vakfımızla paylaşmanız gerektiğini unutmayınız. Başvuru formunun eksik veya yanlış doldurulması, verdiğiniz bilgi ve belgelerde eksik veya yanlışlık tespit edilmesi hâlinde başvurunuzun değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bu konudaki tüm sorumluluk size aittir. Burs başvuruları (barınma veya nakdi) yaklaşık 45 dakika, burs talebi içermeyen yurt başvuruları ise yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Detaylı bilgi için Başvuru Kılavuzunu ve Burs Bilgi Dokümanını (Burs Türleri, Başvuru Şart ve Evrak Listesi) inceleyebilirsiniz. TÜRGEV Bilgi Sistemi (TBS) kapsamındaki başvuru formunu; Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer 10 gibi modern internet tarayıcılarını kullanarak masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınız üzerinden doldurmanız tavsiye edilir.
TÜRGEV BURS VE YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ