TÜRGEV burs başvurusu açıklaması! TÜRGEV burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

TÜRGEV burs yurt başvurusu nasıl yapılır? TÜRGEV burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru yollarını merak ediyor. 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için TÜRGEV'den burs ve yurt açıklaması geldi. Üniversitelere ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için burs başvurularının devam ettiği ve 12 Eylül tarihine kadar devam edeceğine yer verildi.

TÜRGEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜRGEV'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak, 24 yıldır olduğu gibi bu yıl da; başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

2020 - 2021 yılı TÜRGEV Burs başvurularımız;

*Ortaöğretim yurtlarımıza ilk kez başvuran ve yurtlarımızda barınmaya devam eden öğrencilerimizin burs başvuru tarihleri 14 - 28 Ağustos tarihleri arasında,

*Yükseköğretim yurtlarına ilk kez başvuracak öğrencilerin burs başvuruları 26 Ağustos - 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."