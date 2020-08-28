Avukat Ünal Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünal Işık kimdir sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünal Işık olayı nedir? Twitter'da bir genç kızın tecavüze uğradığını belirtmesi ve intihar edeceğini söylemesi gündeme oturdu. Yürekleri burkan olayın ardından Ünal Işık kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kar Tanesi' isimli kullanıcının adının B. olduğu ifade edildi. Talihsiz kız Avukat Ünal Işık tarafından iki kez cinsel istismara uğradığını iddia etti.

ÜNAL IŞIK OLAYI NEDİR?

19 yaşında olduğunu belirten genç kız, Ünal Işık isimli bir avukatın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Genç kız, Işık'ın ailesi ve arkadaşları tarafından tehdit ve tacizlere maruz kaldığını belirtiyor.