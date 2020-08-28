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    • 28.08.2020 16:41
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    Son dakika: görüntüleri paylaştı: ’de deniz eğitimleri icra edildi

    Son dakika haberi... : ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 2020 tarihinde araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile ’de deniz eğitimleri icra etti.

    MSB görüntüleri paylaştı: Doğu Akdeniz'de hareketli saatler
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.

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