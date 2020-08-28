TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/MEhqLfAazf