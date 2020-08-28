Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.
TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3'üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/MEhqLfAazf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020