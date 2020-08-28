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    • 28.08.2020 16:11
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    Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Başkan , Ağrı'da yapılan operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Erbaş Çetin Ak ile Gümüşhane'de göreve giderken yaşanan kaza sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Türkiye Cumhurbaşkanı , şehit jandarmalar Çetin Ak ve Tarık İnce'nin ailelerine başsağlığı diledi.

    Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Dağı'nda yapılan operasyonda teröristlere ait mühimmatın imha edilmesi esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Erbaş Çetin Ak ve Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde görevine giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

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