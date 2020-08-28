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    • 28.08.2020 16:27
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    Son dakika: ? 'den Habertürk'ün 'Yüz yüze eğitim' adlı haberine yalanlama

    Son dakika haberi... , Habertürk tarafından servis edilen haberle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. " denildi.

    MEB'den Habertürk'ün haberine yalanlama! Gerçeği yansıtmamaktadır...

    , okulların açılmasının planlandığı tarihiyle ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU" şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır.

    21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

    Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

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    Haberler Güncel Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB'den Habertürk'ün 'Yüz yüze eğitim' adlı haberine yalanlama
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