Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.08.2020 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 13:35
    ABONE OL

    Son dakika: ile Ben Wallace arasında ve görüşmesi

    Son dakika haberi... : , Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ve başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

    Kritik Doğu Akdeniz ve Libya görüşmesi
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace arasında Doğu Akdeniz ve Libya görüşmesi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri