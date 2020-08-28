CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçi eylemi! İnsan haklarına aykırı

Bakırköy Belediyesi'nde toplu sözleşmelerinin ihlal edildiğini söyleyen belediye işçileri eylem yapıyor. Bakırköy Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 200 işçi 18 aydır, yani yeni seçim döneminde kendileri ile sözleşme yapılmadığını belirtiyor. Çalışanlar, Özellikle Bakırköy Belediyesi tarafından mevcut sözleşmenin daha da gerisinde hakların vaat edildiğini ve kişisel özlük haklarının zedelendiğini ifade ediyor. Eylem yapan işçiler başkanlık makamına seslenerek haklarını istiyor.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Bakırköy Belediyesi çalışanlarının en çok dile getirdikleri konu ise mevcut dayatılan sözleşmenin hem uluslararası insan haklarına hem de CHP'nin parti programına aykırı olduğunu belirttiler.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na seslerini duyurmaya çalışan işçiler 18 aydır bir cevap alamadıklarını ifade ederken yeni dönemle birlikte kendilerine vaat edilen sözleşmenin tam tersi bir sözleşmenin dayatıldığını belirtti. Belediyedeki görevlerinin aksamasından kendilerinin de rahatsız olan işçiler kendi sözleşme konusunun gündemlerinden çıkmasını istiyorlar.

CHP GENEL MERKEZİNE ÇAĞRI

Belediye işçileri, CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunarak kendi parti programlarına uymayan belediye başkanını ne kadar daha görevde tutacakları soruldu. Çünkü CHP'nin yerel toplu sözleşme haklarının iyileştirilerek devam ettireceğini vaat ettiğini belirtti. Ancak Bakırköy Belediyesinin dayattığı sözleşmenin daha önceki toplu sözleşmeden daha geride kaldığı belirtildi.