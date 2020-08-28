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    • 28.08.2020 14:50
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    'ta terör operasyonu: İl Eş Başkanı tutuklandı

    Son dakika haberi... 'ta düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında İl Eş Başkanı 'in de bulunduğu 9'u tutuklandı.

    Muş'ta terör operasyonu: HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

    Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda aralarında Muş İl Eş Başkanı 'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.

    Şüphelilerin terör propagandası yaptıkları, 2014 yılında Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen, güvenlik güçlerine taşlı ve molotofkokteylli saldırıda bulunulan eylemlere katıldıkları öne sürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Yiğit'in de olduğu 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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