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    • 28.08.2020 16:15
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    Son dakika: İki ayrı aranması bulunan ’cü hain ndan kaçmak üzereyken yakalandı

    Son dakika haberi... 'nin terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız olarak sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan hakkında 2 ayrı aranma kaydı bulunan ve kullanan şüpheli saklandığı evin ndan kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin ile ihraç öğretmen olduğu ve örgütün kapanan şirket ve sında kaydı bulunduğu öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince / Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    2 AYRI ARANMASI BULUNUYOR
    Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Silivri ilçesi Alibey Mahallesi'nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu, öğretmen iken ile kamu görevinden ihraç edildiği, örgütün kapanan şirket ve sında kaydı bulunduğu ve kripto haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen Salih Ö. (40) yakalandı.

    İkametin na kaçtığı sırada yakalanan şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İki ayrı aranması bulunan FETÖ’cü hain çatı katından kaçmak üzereyken yakalandı
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