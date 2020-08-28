Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabındaki ifadeler tepki çekti! Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kitapta Şükrü isimli bir karakterin, kediye tecavüz etmek istediğine dair satırların yer alması tepkilere yol açtı. Tepkilerin ardından Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı gündem oldu. Peki, Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
KİTAPTAKİ İFADELER ŞOK ETTİ!
Kitapta bir kediye tecavüzün betimlendiği satırlar okuyanları şok etti. İşte o ifadeler:
FERHAN ŞENSOY NE DEDİ?
Temmuz ayında yayınladığı podcastte, "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusunda yanıt veren Şensoy'un kitapla eleştirilere verdiği yanıtta şunları söylemişti;
"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor."
FERHAN ŞENSOY KİMDİR?
1951 Samsun doğumlu olan usta tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Kendisinin yazdığı birçok eser bulunan Şensoy, televizyon programları, sinema filmleri gibi birçok projede boy göstermiştir.
İlk olarak dergilere şiir ve öykü yazmaya başlayan Ferhan Şensoy, sonrasında yazmaya başladığı skeçler ile ilgi odağı haline geldi. Skeçleri Devekuşu Kabare'de sergilenmeye başlayan usta oyuncu, Galatasaray Lisesi ve Çarşamba Lisesi'nde eğitim almıştır. 1971 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan usta tiyatrocu, sonrasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimleri aldı. Eğitim aldığı dönemde yazdığı Ce Fou De Gogol adlı oyunla En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Montreal'de bulunduğu dönemde oyun yönetmenliği de yapan Şensoy, bu sürecin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.
Yurt dışı eğitimlerini tamamlayan Ferhan Şensoy, ülkeye döndüğünde ilk olarak Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda boy göstermeye başladı. Birçok oyunda yer alan Şensoy, yazdığı skeçler ile televizyon dünyasına adım attı. TRT ve Devekuşu Kabare'ye skeçler yazan usta tiyatrocu, 1978 yılında ilk kitabını yayımladı. Kazancı Yokuşu kitabı ile büyük ses getiren Şensoy, Kızın Dövmeyen Dizini Döver adlı sinema filmi ile beyaz perdeye giriş yaptı.
Bizim Sınıf adlı tv dizisini yazan usta tiyatrocunun bu dizisi henüz ikinci bölümü yayınlanmışken TRT tarafından yasaklandı. Sonrasında oyuncu olarak da bulunduğu yapımlar yasaklanan Şensoy, tiyatroya dönüş yaptı. Kendi yazdığı oyunları ve orta oyunlarını sergileyen ve yöneten Şensoy, birçok ünlü isimle de çalışma fırsatı yakaladı.
1989 yılında Kel Hasan Efendi tarafından başlatılan kavuk devretme olayında Münir Özkul'dan kavuğu devralan Ferhan Şensoy, Ses Opereti'ni onararak birçok ortaoyuncuyu bu bünyede bir araya getirdi. Sezan Aksu ile filmde de oynayan Ferhan Şensoy, hem yönetmenlik hem oyunculuk yaptığı projelerde de yer aldı.
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı kitabı ile ödül kazanan Şensoy, Show TV ve birçok televizyon kanalına projeler yaptı. Operalar, ortaoyunları ve tiyatro oyunları yazıp yöneten Şensoy, Sidney ve Melboune'de Güle Güle Godot oyununu oynadı.
Yönettiği veya yazdığı birçok oyun ile ödüller alan ve oyuncularına da birçok ödül kazandıran Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı gösterisi ile Altın Objektif Ödülü'ne layık görüldü.
Televizyon dünyasında iz bırakan Ferhan Şensoy, Kanal D ekranlarında Bağımsız Federe Ferhan Şensoy adlı program düzenledi. Birçok oyun yöneten usta tiyatrocu, televizyon dünyasında da birçok projeye imza attı.
Fransız dizilerini Türk televizyonları için çeviren usta oyuncu, televizyon yapımlarına eklediği opera ve tiyatro gösterilerini de kendisi yönetti. Boşgezen Kalfası adlı dizi ile ödüle layık görülen Şensoy, Ferhangi Şeyler adı altında çıkardığı gösterisini tüm Avrupa'da sergiledi. Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazarlık yapan Şensoy, ortaoyuncular için elinden gelen her şeyi yaptı.
Aptallara Güzel Gelen televizyon dizisinde de imzası olan usta tiyatrocu, Haldun Taner'in eserlerini birleştirerek bir oyun hazırladı. Bu oyun ile de ödüller kazanan Şensoy, oyunda Derya Baykal ile rol aldı. 1266 kez Ferhangi Şeyler gösterisini sergileyen Şensoy, Felek Bir Gün Salakken gösterisini ise tam 400 kez izleyici karşısına çıkardı.