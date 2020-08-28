Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabındaki ifadeler tepki çekti! Ferhan Şensoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

1951 Samsun doğumlu olan usta tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Kendisinin yazdığı birçok eser bulunan Şensoy, televizyon programları, sinema filmleri gibi birçok projede boy göstermiştir.

İlk olarak dergilere şiir ve öykü yazmaya başlayan Ferhan Şensoy, sonrasında yazmaya başladığı skeçler ile ilgi odağı haline geldi. Skeçleri Devekuşu Kabare'de sergilenmeye başlayan usta oyuncu, Galatasaray Lisesi ve Çarşamba Lisesi'nde eğitim almıştır. 1971 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan usta tiyatrocu, sonrasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimleri aldı. Eğitim aldığı dönemde yazdığı Ce Fou De Gogol adlı oyunla En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Montreal'de bulunduğu dönemde oyun yönetmenliği de yapan Şensoy, bu sürecin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.

Yurt dışı eğitimlerini tamamlayan Ferhan Şensoy, ülkeye döndüğünde ilk olarak Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda boy göstermeye başladı. Birçok oyunda yer alan Şensoy, yazdığı skeçler ile televizyon dünyasına adım attı. TRT ve Devekuşu Kabare'ye skeçler yazan usta tiyatrocu, 1978 yılında ilk kitabını yayımladı. Kazancı Yokuşu kitabı ile büyük ses getiren Şensoy, Kızın Dövmeyen Dizini Döver adlı sinema filmi ile beyaz perdeye giriş yaptı.

Bizim Sınıf adlı tv dizisini yazan usta tiyatrocunun bu dizisi henüz ikinci bölümü yayınlanmışken TRT tarafından yasaklandı. Sonrasında oyuncu olarak da bulunduğu yapımlar yasaklanan Şensoy, tiyatroya dönüş yaptı. Kendi yazdığı oyunları ve orta oyunlarını sergileyen ve yöneten Şensoy, birçok ünlü isimle de çalışma fırsatı yakaladı.

1989 yılında Kel Hasan Efendi tarafından başlatılan kavuk devretme olayında Münir Özkul'dan kavuğu devralan Ferhan Şensoy, Ses Opereti'ni onararak birçok ortaoyuncuyu bu bünyede bir araya getirdi. Sezan Aksu ile filmde de oynayan Ferhan Şensoy, hem yönetmenlik hem oyunculuk yaptığı projelerde de yer aldı.