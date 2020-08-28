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    • 28.08.2020 16:05
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    Akılalmaz yöntemi! Kapora gönderme bahanesiyle...

    Cep telefonunu internetten bir site üzerinden satışa koyan bankacı akılalmaz bir yöntemle dolandırıldı. Parayı elden vereceğini söyleyen dolandırıcı, kapora gönderme bahanesiyle kargo teslim tutanağının fotoğrafını aldı. Tutanaktaki ismi kargo şirketi personeline söyleyen dolandırıcı, 14 bin 500 liralık telefonu alarak sırra kadem bastı.

    Akılalmaz dolandırıcılık yöntemi! Kapora gönderme bahanesiyle...

    Sahibi olduğu cep telefonunu internetten satışa koyduran bankacı akılalmaz bir yöntemle dolandırıldı. Parayı elden vereceğini söyleyen dolandırıcı, kapora gönderme bahanesi ile teslim tutanağını alınca planını devreye koydu. Tutanaktaki ismi, kargo şirketi personeline söyleyen dolandırıcı, 14.500 liralık cihazı aldıktan sonra telefonunu kapatarak sırra kadem bastı. Olay ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

    Bir bankada görevli şube müdürü A.B, personeli Metin T. aracılığı ile sahibi olduğu son model cep telefonunu bir e-ticaret sitesi üzerinden satışa koydurdu. 14 bin 500 liralık telefonu 4 Ağustos günü ilana koyan Metin T. bir gün sonra, bir 'alıcı' olduğunu söyleyen bir kişi tarafından arandı. Arayan kişi kendisini 'Kürşat' olarak tanıttı ve Edirne'de yaşadığını söyledi.

    ŞUBEYİ ARADI UYARDI
    Alıcı, cep telefonunu almak için İstanbul'a gelemeyeceğini, yaşadığı ilden birilerine gönderip gönderemeyeceğini sordu. Metin T. ise, kısa bir süre düşündükten sonra, Kırklareli'nde görev yapan Ö. A. isimli arkadaşına gönderebileceğine karar verdi. Metin T. durumu Ö. A.'ya bildirdikten sonra cihazı kargoya verdi. 7 Ağustos günü cihazın, kargo şirketinin Kırklareli'ndeki merkez şubesine ulaştığı bilgisi Metin T.'ye ulaştı. Metin T. hemen şubeyi aradı, ürünün önemli olduğunu, yanlış kişiye teslimat yapılmaması konusunda dikkatli olmalarını istedi.

    ÜRÜNÜ ALDI TELEFONU KAPATTI
    Kendisini 'Kürşat' olarak tanıtan alıcı ile görüşen Metin T., kargonun şubeye ulaştığını, telefonu alıp alamayacağını sordu. Alıcı, parasının hazır olduğunu, telefonu akşam 17.00 gibi Ö. A.'dan elden alabileceğini söyledi. Ancak bir süre sonra Metin T., alıcıya ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Metin T., arkadaşı Ö. A.'yı arayarak dikkatli olmasını, alıcıya ulaşamadığını söyledi. İkili yaptıkları görüşme sonrası telefonun yeniden İstanbul'a gönderilmesine karar verdi.

    "KİMLİK ALMADIK TC NO SORDUK"
    Metin T., ertesi gün şubeyi arayarak kargo için iade talebinde bulunmak istediğini söyledi. Ancak aldığı yanıtla ilk şoku geçirdi. Şube görevlisi, ürünün teslim alındığını söyledi. Metin T., cihazı alacak kişinin arkadaşı Ö. A. olduğunu, bu kişinin de kargoyu almadığına emin olduğunu söyledi. Görevli, "Kargoyu Ömer Akkuş isimli birine teslim ettik. Pandemi nedeni ile kargoları teslim alan kişilerden imza almıyoruz. Kimlik de istemedik sadece TC numarasını aldık" dedi.

    VATANDAŞLIK NUMARASI DA BAŞKASINA AİT
    Metin T., günlerdir kaparo gönderme konusunda kendisini oyalayan kişinin kendilerini dolandırdığını anladı. Metin T., şube görevlisine bildirilen vatandaşlık numarasının da 'İlhami Çağlar' isimli birine ait olduğunu tespit etti. Kendisini 'Kürşat' olarak tanıtan kişi ile bir daha görüşemeyen Metin T. konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

    TESLİM BELGESİNİ ELDE EDİNCE…
    Metin T. savcılık dilekçesinde, alıcının, kaparo gönderme bahanesi ile kendisinden ısrarla kargo teslim belgesi istediğini, bu sayede alıcının ismini öğrendiğini kaydetti. Savcılık dilekçesinde, şube görevlisi Damlanur E.'nin, kargoyu alan kişiden kimlik istememesinin büyük bir ihmal olduğuna işaret edildi. Uzmanlar, e-ticaret siteleri üzerinden satışı yapılan ürünlerde, ödeme alınmadan, kargo teslim tutanağının paylaşılmaması uyarısında bulundu.
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