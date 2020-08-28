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    • 28.08.2020 20:14
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

    Son dakika... Başkan , Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Son dakika... Başkan , Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

    NATO SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ
    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.


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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü
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