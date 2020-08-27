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    • 27.08.2020 21:56
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    3 yıldır firari olan 'cü 'da tavan arasında yakalandı

    Silivri ne bağlı TEM-Güvenlik ekipleri 2017 yılından bu yana aranan, / silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen bir şahsı tavan arasında kıskıvrak yakaladı.

    Firari FETÖ'cü tavan arasında yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    TAVAN ARASINDA YAKALANDI
    Silivri İlçe TEM-Güvenlik ekipleri bugün 19:00 sıralarında / silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 2017 yılından beri firari durumda bulunan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen, S.Ö. isimli şahsı saklandığı evin çatı arasında yakalayarak gözaltına aldı.



    Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.

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