Aşure günü ne zaman? Diyanet takvimi aşure hangi güne denk geliyor? Aşure günü oruç tutulur mu?

Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü ne zaman 2020 yılında en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. Diyanet takvimini inceleyen vatandaşlar aşurenin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, aşure günü ne zaman? Muharrem ayının onuncu günü Müslümanlar arasında Aşure ya da Âşûrâ günü olarak bilinir. Bu özel günde aşure yapan vatandaşlar komşulara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Peki, aşure günü ne zaman? Aşure günü oruç tutulur mu?
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak.
AŞURE ANLAMI NEDİR?
Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehid edilmesi de muharremin onuncu günü gerçekleştiği için, aşûre günü aynı zamanda, İslâm tarihinde son derece acı, acıklı ve üzücü bir olayı hatırlatma özelliği de taşımaktadır.
Bu sebeple Şiîler, aşûre gününü Hz. Hüseyin'in intikamını alma sözünü tazeledikleri bir matem günü kabul ederler; hatta dövünerek ve kendilerine işkence yaparak bu oruca başlarlar. Gerek bu uygulama gerekse bu uygulamaya karşılık Emevîler'in bu günün bir bayram sevinci ile kutlanmasını sağlama yönündeki gayretleri temelde siyasal bakış ve görüş farklılığı ile ilgilidir.
AŞURE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Kelimenin de Arapça'da on sayısıyla aynı yani "aşr" kökünden geldiği bilinmektedir.
-Cennetten yeryüzüne indirilen Hz. Adem'in tevbesinin bu günde kabul edildiği
- Hz. Nuh'un gemisinin bu günde Cudi dağına oturduğu ve müminlerin bu günde kurtulduğu
- Hz. Musa ve kavminin Aşura gününde Firavun'un zulmünden kurtulduğu
- Hz. İsa ve Hz. Musa'nın bu günde doğduğu
- Hz. Yunus'un balığın karnından Aşura günü kurtulduğu
- Hz. Süleyman'a güç ve mülkün bugünde verildiği
gibi birçok önemli olayın bu günde meydana geldiğine inanılmaktaydı.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Tüm Sâmî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre günü, Câhiliye Araplarınca da önemli sayılmıştır. Hatta Resûl-i Ekrem'in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu Müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur (Buhârî, "Savm", 69; Müslim, "Sıyâm", 134; Tirmizî, "Savm", 50; Müsned, VI, 29-30).
Sağlam belgelere dayanmamakla birlikte bugünde gerçekleştiğine inanılan birtakım olaylar bulunmaktadır. Hz. Mûsâ ve İsrâiloğulları'nın Firavun'un zulmünden kurtulmaları, Hz. Nûh'un gemisinin Cudi dağına oturması, Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkarılması, Hz. Mûsâ'nın ve Hz. Îsâ'nın doğumları, inanışa göre aşûre gününde gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber, "Biz Mûsâ'ya sizden daha lâyıkız" (Müslim, "Sıyâm", 202; İbn Mâce, "Sıyâm", 31) diyerek Yahudilerin aşûre günü tuttukları orucu, bir gün öncesi veya sonrasıyla tutmayı tavsiye etmiştir.
TÜRKLERDE AŞURE GELENEĞİ
Müslüman Türkler'deki muharrem ayında ve özellikle bu ayın onuncu gününden itibaren "aşûre" adı verilen bir tatlı pişirilerek dağıtılması geleneği, hayır işlemek ve gönül almak için güzel bir vesile olagelmiştir.
Bu tür uygulamalarda, -dinde bir dayanağı bulunmadığı sürece- bir matem veya kutlama niyeti ve şeklinin bulunmamasına dikkat edilmeli; İslâmiyet'in daima teşvik edegeldiği hayır ve hasenat işlemek için, dinde oruç tutulması tavsiye edilen böyle bir günü iyi vesile sayma niyetinin dışına çıkılmamalıdır.