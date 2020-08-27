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    • 27.08.2020 13:50
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    'li üzerinden 'yi hedef aldı! Yalanları ortaya çıkınca itiraf paylaşımı geldi

    ’li isimlerin milli kahramanlıkları üzerinden yaptığı algı operasyonlarında bir yenisi daha eklendi. 2016 yılında ilginç bir sebeple partiden ihraç edilen ve geçtiğimiz günlerde CHP ’na getirilen ’nın üzerinden ’yi hedef aldığı yalan paylaşımı kısa sürede elinde patladı. İşte detaylar…

    30 Ağustos üzerinden TRT'yi hedef aldı!

    'nin 'na seçilen sosyal medya hesabından Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

    Nazlıaka'nın yalan paylaşımı şöyle:

    " aynı ayarda devam ediyor...

    Ülkemizin tüm yurtseverleri birleşecek ve bu ayarları bozacak! Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak!"

    Sonrasında düzelttiği paylaşım ise şöyle:

    "Az önce TRT'den arayıp bir bilgi verdiler. Cumhuriyetin önemli kazanımlarından birisi olan TRT kurumu, yapması gereken kamu yayıncılığını neyse ki yapmış ve #30AğustosZaferBayramı'na özel bir program hazırlamış.

    Tüm yurttaşlarımız adına teşekkür ederim."

    4 YIL ÖNCE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
    Aylin Nazlıaka, 2016 yılında ilginç bir olay sonucu CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek (YDK), "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar vermişti.

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