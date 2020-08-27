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    • 27.08.2020 13:24
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    'da ayakkabı fabrikasında !

    Son dakika haberleri... OSB'de faaliyet gösteren ayakkabı üretim fabrikasında çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği fabrikada itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ise 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

    Bartın'da ayakkabı fabrikasında yangın!

    , öğle saatlerinde Kurtköy mevkiinde bulunan 'ndeki ayakkabı üretim fabrikasının hammadde bölümünde çıktı. Yangının, kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların ayakkabı hammaddesine sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi.

    Fabrikada çalışan 150 işçi, yangının çıkmasının ardından tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Yangın sonrasında işçiler büyük panik yaşarken, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ve arazözlerin 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada büyük çapta maddi hasar medyana geldi.


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