AFAD, saat 23.14'te 15 kilometre derinliğinde, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, Kandilli Rasathanesiyse saat 23.14'te yerin 4.7 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 27, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 101.74 km.Paphos (), 188.52 km. Kumluca (Antalya)
Tarih-Saat : 27.08.2020, 23:14:50 TSİ
Enlem : 34.6250 N
Boylam : 31.2560 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/7BD0ExQFDV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.27 23:14:41 34.3215 32.1473 4.7 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2020.08.27 22:36:55 38.2280 38.8078 6.0 -.- 2.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.27 19:05:45 39.1848 41.3247 7.1 -.- 2.2 -.- ILBEY-VARTO (MUS) İlksel
2020.08.27 18:56:55 38.2432 38.7463 20.2 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.27 16:38:33 37.3093 27.9305 0.0 -.- 1.9 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.08.27 15:51:54 37.0373 34.9723 5.0 -.- 1.6 -.- KARAYAYLA-TARSUS (MERSIN) İlksel
2020.08.27 15:41:46 39.1292 27.4792 0.0 -.- 1.3 -.- CUMALI-KINIK (IZMIR) İlksel
2020.08.27 14:58:52 40.5523 31.1392 0.0 -.- 1.8 -.- KARAPINARKAVAGI-MUDURNU (BOLU) İlksel
2020.08.27 14:49:45 40.6543 31.0610 0.0 -.- 1.7 -.- YEGENDERESI-MUDURNU (BOLU) İlksel
2020.08.27 14:17:45 37.9350 39.7637 9.1 -.- 2.2 -.- KARABURCAK-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2020.08.27 14:13:50 36.3337 45.4382 28.9 -.- 3.2 3.3 IRAN İlksel
2020.08.27 13:10:24 39.1483 27.5558 0.0 -.- 1.8 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel
2020.08.27 12:55:50 37.7323 27.4267 11.6 -.- 1.3 -.- SAVUCA-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.08.27 12:49:16 39.8702 28.8078 0.0 -.- 1.4 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel