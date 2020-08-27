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    • 27.08.2020 23:58
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    Son dakika: 'de | Kandilli rasathanesi

    Son dakika haberi... 'a göre 'de 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte depremin detayları...

    Akdeniz'de deprem

    , saat 23.14'te 15 kilometre derinliğinde, 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldiğini, Kandilli Rasathanesiyse saat 23.14'te yerin 4.7 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2020.08.27 23:14:41 34.3215 32.1473 4.7 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel

    2020.08.27 22:36:55 38.2280 38.8078 6.0 -.- 2.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.08.27 19:05:45 39.1848 41.3247 7.1 -.- 2.2 -.- ILBEY-VARTO (MUS) İlksel

    2020.08.27 18:56:55 38.2432 38.7463 20.2 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.08.27 16:38:33 37.3093 27.9305 0.0 -.- 1.9 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel

    2020.08.27 15:51:54 37.0373 34.9723 5.0 -.- 1.6 -.- KARAYAYLA-TARSUS (MERSIN) İlksel

    2020.08.27 15:41:46 39.1292 27.4792 0.0 -.- 1.3 -.- CUMALI-KINIK (IZMIR) İlksel

    2020.08.27 14:58:52 40.5523 31.1392 0.0 -.- 1.8 -.- KARAPINARKAVAGI-MUDURNU (BOLU) İlksel

    2020.08.27 14:49:45 40.6543 31.0610 0.0 -.- 1.7 -.- YEGENDERESI-MUDURNU (BOLU) İlksel

    2020.08.27 14:17:45 37.9350 39.7637 9.1 -.- 2.2 -.- KARABURCAK-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel

    2020.08.27 14:13:50 36.3337 45.4382 28.9 -.- 3.2 3.3 IRAN İlksel

    2020.08.27 13:10:24 39.1483 27.5558 0.0 -.- 1.8 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel

    2020.08.27 12:55:50 37.7323 27.4267 11.6 -.- 1.3 -.- SAVUCA-SOKE (AYDIN) İlksel

    2020.08.27 12:49:16 39.8702 28.8078 0.0 -.- 1.4 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel

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    Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de deprem | Kandilli rasathanesi son depremler
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