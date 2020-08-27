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    • 28.08.2020 01:00
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    'da 'nda yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu!

    'da kapsamında mağarada tespit edilen yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman çavuş şehit oldu.

    Yıldırım-3'ten acı haber!

    İçişleri Bakanlığı, 'da devam eden 'nda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş 'ın ağır yaralandığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Jandarmamız Çetin Ak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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    Haberler Güncel Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Çetin Ak şehit oldu!
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