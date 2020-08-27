İstanbul'da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine dua yazdırmak için gittiği medyum genç kadını uyutup birlikte olup birde video kaydı alınca başına gelmeyen kalmadı. 39 yaşındaki H.K., İstanbul Sultan Gazi'de ikamet ediyordu. Genç kadın bir hastalığından dolayı arkadaşlarının tavsiyesiyle hocaya giderek dualı suç içmeye karar verdi. Bu yüzen kendisini medyum olarak tanıtan E.A.,'ın evine giden genç kadın burada kendisine ikram edilen suyu içti. Arkadaşları ile lobide bekledikten kısa bir süre sonra odaya alınan genç kadın iddiaya göre burada kendisinden geçti. Gözlerini açtığında ne olduğunu anlayamayan genç kadın eve gittikten kısa bir süre sonra telefonu çaldı.

BİRLİKTE OLUP VİDEOYA ALDI, ŞANTAJ YAPT

Telefonla arayan medyum E.A., genç kadınla kendisinden geçtiği sırada yaşadığı birlikteliği video kaydına almış ve genç kadına şantaj yapmaya başlamıştı. Evli olan H.K., ise yapılan şantajlara dayanamayarak yenide E.A.,'ın evine giderek mecburen birliktelik yaşamaya başladı. Aradan aylar geçince medyum genç kadınla yaşadıkları birlikteliği sonlandırmak için 10 bin lira para istedi.

KURTULMAK İÇİN BANKADAN KREDİ ÇEKTİ

Bankaya giderek kredi çekip genç adamdan kurtulmayı hayal eden mağdur kadın parayı teslim ettikten sonra ise şantajların ardı arkası kesilmedi. E.A.,'ın peşini bırakacağını ümitle cep telefonu hediye ve paralar veren genç kadın yine de medyumun şantajlarından kurtulamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılığa başvurarak yardım isteyen genç kadın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhbar sonrası gözaltına alınan medyum kendisinin tehdide maruz kaldığını belirtip suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ATAKAN IRMAK-SABAH