KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM-2020 KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday KPSS lisans sınavına katılacak. 6 Eylül'de gerçekleşecek olan sınav için çalışmalar devam ederken adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor ve araştırıyor. ÖSYM, KPSS sınav giriş belgesini erişime açtı mı? KPSS sınav yerleri nereden ve nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…