Müge Anlı, atv'de sezona hızlı bir giriş yaptı. Temmuzda Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Samet Kılıç, "9 yaşındaki oğlum Şiar'ın ölümü şüpheli, cinayete kurban gitmiş olabilir" dedi. Anlı ve ekibi, Sakarya'daki duruma el koyup anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'nın üzerine yoğunlaştı. Programa katılan annenin itirafları ortalığı karıştırdı. Amanet, olay günü Hami'nin Şiar'ı çivili sopayla dövdüğünü, ardından "Ben nasıl cinayet işledim" diye ağladığını söyledi. Kendisini de diğer çocukları öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. İtiraflar üzerine stüdyoya gelen ekipler, Kıcı ve Amanet'i gözaltına aldı.