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    • 27.08.2020 19:39
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    Milli Savunma Bakanı Urisky ile bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanı , başkent ’ya ziyaret gerçekleştiren Urisky ile bir araya geldi. Urisky, 'ni imzaladı.

    Bakan Akar, Urisky ile bir araya geldi

    , Bakan 'ın 'ya ziyarete gelen Urisky ile görüştüğünü duyurdu.

    ŞEREF DEFTERİ'Nİ İMZALADI
    Görüşmeden fotoğrafların da yer aldığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığındaki görüşme öncesinde Konuk , 'ni imzaladığı belirtildi.

    Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile bir araya geldi
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