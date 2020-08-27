Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Ankara'ya ziyarete gelen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştüğünü duyurdu.

ŞEREF DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Görüşmeden fotoğrafların da yer aldığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığındaki görüşme öncesinde Konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladığı belirtildi.

Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.



