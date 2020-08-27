MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZJTanRi5vB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020



Twitter'dan paylaşılan kritik mesajda; "Son son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri yer aldı.