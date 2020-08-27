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    • 27.08.2020 19:58
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    : Saldırı hazırlığındaki 2 'lı öldürüldü

    () kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

    MSB açıkladı: 2 PKK'lı öldürüldü

    'den yapılan son dakika açıklamasında, " kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.


    Twitter'dan paylaşılan kritik mesajda; "Son son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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