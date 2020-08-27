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    • 27.08.2020 16:25
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    Son dakika: , Jeffrey ve Satterfield ile görüştü!

    Son dakika haberine göre, , ABD ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti.

    Bakan Akar'dan kritik kabul!

    'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

    Yardımcısı Karaosmanoğlu ile ABD başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi David Satterfield da yer aldı. Görüşmede Suriye ve konuları başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da görüşme vesilesiyle Bakanlığı ziyaret eden Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Kabulde Emre Karaosmanoğlu da hazır bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey ve Satterfield ile görüştü!
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