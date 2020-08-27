



Owen, Toronto Üniversitesi araştırmacılarıyla birlikte çalışarak, kimin en çok risk altında olabileceğini ve uzun vadeli etkilerin ne olduğunu belirlemek için nörolojik semptomları olan 50 bin corona virüs hastasını araştırıyor.

BAĞIŞIKLIK REAKSİYONUNUN SONUCU OLABİLİR

Bununla birlikte, araştırmacılar solunum hastalığı olarak tanımlanan corona virüsün beyin ve sinirlerde yarattığı hasarın nedenleri henüz tam olarak keşfedebilmiş değil. NTV'de yer alan habere göre, İngiltere'deki London College Üniversitesi'nden Dipa Jayaseelan, "Beyin ve sinir fonksiyonlarındaki bozukluklar corona virüsün kendisinden değil, vücudun virüse tepkisinden kaynaklanıyor" dedi. Buna göre Covid-19 ile mücadelede "vücut aşırı hızlanıyor" ve virüs altüst olduktan sonra bile aşırı tepki vermeye devam ediyor. Bağışıklık reaksiyonu nedeniyle, baş dönmesi, ağrı ve beyin sisi ortaya çıkabiliyor.