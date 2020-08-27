YUNANİSTAN'I GAZA GETİREN KİM?

"Biz hep şunu zorladık 'akla gel, gelen yok, uluslararası hukuka gel, gelen yok anladığınız dil ne? Güç . O zaman meydan boş, hodri meydan biz hazırız' dedik ve demeye de devam ediyoruz. Karşı tarafta dengeleri gözettiğimizde ya da askeri literatürde bir karşılaştırma yaptığımızda gerek askeri açıdan gerek siyasi açıdan gerek ekonomik gerek nüfus açısında sizin yanınızdan geçemeyecek bir Yunanistan tablosu var ortada. Hal bölye iken Yunanistan'ı gaza getiren kim diye aramak en doğru mantık olur. Aradığınız zaman ise adresin Fransa'ya adresin AB'nin diğer devletlerine İngiltere, Almanya dahil çıktığını görüyorsunuz."

ARABULUCU DEVLETLER SAMİMİ DEĞİL

"Ara bulucu devletler gerçekten samimi olsa burada iyi bir devlet akıllı bir devlet karşılaştırma yaptığında Türkiye'nin attığı her adımın uluslararası hukuka uygun olduğunu karşı tarafınsa tamamen gaspa, işgale adeta hırsızlığa yönelik faaliyetler olduğunu net olarak görmesi gerekir. Bu durumda da her zaman güdümünde olan devletin kulağını çekmesi gerekir. Kastettiğim ülke Almanya."