DYK kursları online mı yüz yüze mi olacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

DYK kursları online mı yüz yüze mi olacak? 2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları devam ediyor. Öğretmenler için tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler için başvurular başladı. 30 Ağustos'ta öğrenci başvuruları tamamlanacak. Peki, DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK kursları online mı olacak? İşte detaylar…

DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) için bir takvim düzenlemektedir. MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılabiliyor.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir.

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