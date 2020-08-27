DYK kursları online mı yüz yüze mi olacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

DYK kursları online mı yüz yüze mi olacak? 2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları devam ediyor. Öğretmenler için tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler için başvurular başladı. 30 Ağustos'ta öğrenci başvuruları tamamlanacak. Peki, DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK kursları online mı olacak? İşte detaylar…
DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) için bir takvim düzenlemektedir. MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılabiliyor.
Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir.
DYK İŞ TAKVİMİ VE DERS PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı DYK ile ilgili yazı gönderdi. Söz konusu yazıda hangi sınıflara, hangi derslerden kurs açılacağı; iş takvimi belirtildi.
Açılacak DYK kursları: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin başvuru ve ders tercih işlemleri 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. DYK E kurs öğrenci başvuru sayfası üzerinden yapılan başvurular sonucunda 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
DYK KURSLARI ONLINE MI OLACAK?
DYK kurslarının online olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.