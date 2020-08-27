Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüzyüze mi uzak eğitim mi olacak?

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.

OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2019) itibarıyla hesaplanır. lkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.