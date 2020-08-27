Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen yıl camilere yönelik saldırılarla 51 Müslümanı şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezasıyla adaletin tecelli ettiğini bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da camilere saldırarak, 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ömür boyu hapis cezası ile adalet tecelli etmiştir. Bu vesileyle canice tasarlanmış saldırılarda şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan sonra terörizme karşı tavır alan ve Müslümanlarla örnek bir dayanışma sergileyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda halkına teşekkür eden Oktay, "Terörizmi belli bir din veya ırkla özdeşleştirmeye çalışan zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.