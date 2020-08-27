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    • 27.08.2020 13:13
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    , terörist Tarrant'a verilen hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

    , ’nın Christchurch kentinde geçen yıl camilere yönelik saldırılarla şehit eden ırkçı terörist hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oktay, "Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 2019’da, camilere saldırarak 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen cezası ile adalet tecelli etmiştir" açıklamasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörist Tarrant açıklaması!

    , 'nın Christchurch kentinde geçen yıl camilere yönelik saldırılarla şehit eden ırkçı terörist 'a verilen cezasıyla adaletin tecelli ettiğini bildirdi.

    Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da camilere saldırarak, 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ömür boyu hapis cezası ile adalet tecelli etmiştir. Bu vesileyle canice tasarlanmış saldırılarda şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Saldırıdan sonra terörizme karşı tavır alan ve Müslümanlarla örnek bir dayanışma sergileyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda halkına teşekkür eden Oktay, "Terörizmi belli bir din veya ırkla özdeşleştirmeye çalışan zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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