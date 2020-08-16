Gaziantep'te Duygu Delen, eski arkadaşının 4. kattaki penceresinden düşerek can verdi. Kuşkulu ölüm, Şule Çet cinayetine benzetildi. Zanlı Mehmet Kaplan, Duygu'yu dövdüğünü itiraf etti.
#DUYGUİÇİNADALET
Kadınlar intihar için hep eski sevgililerinin evini seçer
Duygumuzu öldürdüler
Şule Çet de böyle atlamıştı
Dayağın ardından camdan atıldı
Ayrılığı kabullenemedi, Duygu'ya kıydı.
'DUYGU'LU SÖZLER
17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşının evinden düşerek şüpheli bir şekilde can verdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi adalet istedi.
Cinayete kurban gittiği iddia edilen genç kız, son yolcuğuna uğurlandı. Olay önceki gün Gaziantep'te yaşandı. Özel bir okulda lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen (17) eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın yaşadığı apartmanın 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Kaplan cezaevine gönderildi. Geçen yıl da alkollü araç kullanırken bir kadının ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Talihsiz genç kız, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Bülent Mehmet Delen, "Kızım için adalet istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bir çocuğun ölümü böyle kolay olamaz" dedi. Ağabey Harun Delen, "Benim kardeşim böyle bir şey yapacak biri değildi. Babamın söylediği gibi geçen seneden sabıkası olan biri kardeşimin canına kaydı" diye konuştu. Abla Gözde Delen ise "O çocuk bizi sürekli rahatsız ediyordu. Evimizin önünden hiç gitmiyordu. Duygu onu istemiyordu. Hiçbir şekilde istemiyordu. Bundan eminim" şeklinde konuştu. (MEHMET BONCUK)
ŞİDDETİ İTİRAF ETTİ
Mehmet Kaplan'ın şiddeti itiraf ettiği ortaya çıktı: "Duygu ile bir süre önce tartışıp ayrılmıştık. Konuşup yeniden barıştık. Telefonuma bir mesaj gelince 'kim bu kadın?' diye tepki gösterdi. Tartıştık. Birkaç kez kendisine vurdum. Elimi cama vurmuşum, kanadığını görünce de yıkamamak için banyoya gittim. Döndüğümde balkondan atlamış olduğunu gördüm."
DARP İZLERİ
Duygu Delen'in otopsisine Gaziantep Barosu adına bir avukat ile ailesinin talebiyle Gaziantep Tabip Odası'ndan da bir doktor katılırken, yapılan otopside vücutta darp izlerine bağlı ekimozlar oluştuğu belirlendi.
KAN PARASI
Mehmet Kaplan'ın geçen yıl arabayla çarpıp ölümüne neden olduğu kadının eşi Mehmet Bozo Atay'ın kan parası adı altında bir miktar para alarak davadan vazgeçtiği öne sürüldü. Kaplan, geçen yıl alkollü olarak bir çocuk annesi 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay'a çarparak öldürmüştü.
FİRMADAN AÇIKLAMA
Mehmet Kaplan'ın babası Bileç Kaplan'a ait Atlantik Halı isimli firmadan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Olayın bir an evvel aydınlatılmasını ve adaletin tecelli etmesini diliyoruz" denildi.