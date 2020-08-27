Dünyada bir ilk! İki vahşi kedi Anadolu'da bir arada yaşıyor





İsmini sır gibi sakladıkları bir bölgeden gelen sonuçların kendilerini heyecanlandırdığını heyecanla anlatan Dr. İlemin, süreci şöyle paylaştı: "Anadolu, iklimsel ve biyolojik anlamda çeşitliliğe sahip. Koruma amaçlı yeri net söylemiyorum. Normalde karakulak ve vaşak dünyada biyocoğrafik olarak farklı alanlarda yaşıyorlar. Vaşak daha çok kuzeyde, soğuk ve karasal bölgelerde yaşarken karakulak güneyde, ılıman yarı kurak ve yarı tropik bölgelerde yaşıyor. Ülkemiz her iki habitatı da barındırıyor ve bu iki habitatın iç içe geçtiği, Batı Anadolu'da eşsiz bir alanda vaşak ve karakulak popülasyonları aynı alanı paylaşıyorlar. Alanın büyüklüğü yaklaşık 500 kilometrekare. Bu durum dünyada başka bir bölgede yok. En azından keşfedilip bilimsel olarak yayınlanmadı"





BİLİM ADAMLARININ AVCI KORKUSU…

Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda bu keşfin yapıldığını belirten Dr. İlemin, alanın biyolojik çeşitlilik anlamında çok zengin ve birbirine yakın boyutlardaki bu iki yabani kedi türünü de barındırıp besleyebilecek düzeyde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bölgenin korunması için çalışmalara başlayacağız. Bu son keşfimiz Anadolu'nun biyolojik olarak ne kadar zengin olduğunun başka bir kanıtı.