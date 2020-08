Dünyada bir ilk! İki vahşi kedi Anadolu'da bir arada yaşıyor

Kasım ayında Rusya'da yayınlanan Uluslararası bilimsel bir dergide 'Evidence On Sympatric Occurrence of Caracal caracal and Lynx lynx in Anatolia' başlığı ile makalemiz yayınlanacak. Ekosistemin bulunduğu noktayı tam olarak kamuoyuyla paylaşmak istemiyoruz.



Çok hassas hayvanlar. Kötü niyetli kişiler tarafından avlanabilir veya zehirlenebilirler. Ekosistem için bu kedilerin çok önemli hizmetleri var. Bu konuda bilinci arttırmalıyız"