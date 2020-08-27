20 bin sözleşmeli öğretmen atama ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığından yayımlanan takvime göre atama tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğretmen atamaları için tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığından yayımlanan takvime göre atama tercihleri 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK PUANLARI KAÇ?
Milli Eğitim Bakanlığı, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi..
En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı.
Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek.
Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801,
İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.