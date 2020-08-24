İstanbul Tabip Odası, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.

DHKP-C ÜYESİ İKİ İSME SKANDAL DESTEK İSTEDİ

DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Tabip Odası, odanın resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için ivedilikle Adli Tıp Kurumu kararı uygulanarak, tahliye edilmeleri sağlanmalıdır. #ebruÖlüyorAcilTahliye" ifadelerini kullandı. DHKP-C'li tutuklulara tabipler odasının skandal desteğinin ardından sosyal medya üzerinden tepkiler yağdı.