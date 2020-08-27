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    • 27.08.2020 13:22
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    Devlet milletinin yanında! Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Dereli ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi

    haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'daki den etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor." dedi.

    Devlet milletinin yanında!

    İlçe esnafıyla görüşen Soylu, Kurum ve İsmailoğlu, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlar ve talepleri dinledi.

    Bakanlar ayrıca Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımını yerinde takip etti.

    İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri devam ederken, vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.

    BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

    Bakan Soylu, "Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

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