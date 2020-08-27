Devlet milletinin yanında! Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Dereli ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi

İlçe esnafıyla görüşen Soylu, Kurum ve İsmailoğlu, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlar ve talepleri dinledi.





Bakanlar ayrıca Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımını yerinde takip etti.





İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri devam ederken, vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.



BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Bakan Soylu, "Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.