DEMOKRAT PARTİ YÜZDE 53 OY ALDI

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimler sonunda Demokrat Parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Demokrat Parti yüzde 53 oy oranıyla, Meclis'teki sandalyelerin yüzde 84'ünü aldı.

Seçim sonuçlarının ardından Demokrat Parti Grubu'nda yapılan oylama sonucunda Bayar'ın Cumhurbaşkanı olmasına karar verildi.

22 Mayıs'ta kabinesini oluşturan Menderes, parti programını 28 Mayıs'taki Demokrat Parti'nin grup toplantısında açıkladı.

Menderes, DP'nin seçim zaferini, "14 Mayıs, bir devre son veren ve yeni bir devir açan müstesna ehemmiyette tarihi bir gün olarak daima anılacaktır. Bu tarihi günün hatırasını yalnız partimizin değil Türk demokrasisinin bir zafer günü olarak yad ediyoruz" ifadeleriyle yorumlamıştı.





KILIÇDAROĞLU: BUNLARIN NASIL YOK OLDUĞUNU, KİMLER TARAFINDAN YOK EDİLDİĞİNİ BİLİYORLAR MI ACABA?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Devlet Mezarlığı'nda Albay Reşat Çiğiltepe'nin kabrini ziyaret etti, eski Başbakan Bülent Ecevit ve bazı şehitlerin kabirlerine de karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Onlar biliyorlar mı acaba kendi denizaltımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran bir Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını? Kayseri'de 1925 yılında uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Eskişehir'i, Etimesgut'u biliyorlar mı acaba? Bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba?" iddiasında bulundu.

KENAN KIRAN / SABAH