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    • 27.08.2020 22:20
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    nden yardım eli

    Milli (), Beyrut'taki da hasar gören ait bir geminin onarımının, imkanlarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

    Bangladeş Donanmasına yardım eli

    Milli (), Beyrut'taki da hasar gören ait bir geminin onarımının, imkanlarıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait 'un, İnebolu tarafından yedeklenerek 'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları, Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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