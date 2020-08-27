Şener'in vefatının ardından Ağrı Tabip Odası sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr. Ahmet Aydın Şener'i, Kovid-19'dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz! Kederli ailesine ve sağlık dünyasına baş sağlığı diliyoruz!" denildi.