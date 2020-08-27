Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2020 21:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 21:57
    ABONE OL

    'da görevli Şener nedeniyle hayatını kaybetti

    'da özel bir hastanede olarak görev yapan Şener (72) nedeniyle yaşamını yitirdi. Şener'in ölümü Ağrı'da büyük üzüntüye neden oldu.

    Genel cerrah koronavirüs nedeniyle öldü

    Ağrı'da 2 çocuk babası doktor Ahmet Aydın Şener, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da yaşımını yitirdi.

    Tunceli doğumlu olan ve Ankara'da defnedilen Şener'in ölümü Ağrı'da derin üzüntüye neden oldu.

    Şener'in vefatının ardından Ağrı Tabip Odası sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr. Ahmet Aydın Şener'i, Kovid-19'dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz! Kederli ailesine ve sağlık dünyasına baş sağlığı diliyoruz!" denildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ağrı'da görevli genel cerrah Ahmet Aydın Şener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri