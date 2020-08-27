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    • 27.08.2020 09:48
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    Alman Savunma Bakanı mikrofonu açık unuttu: " tarafı gerçekten çok zorluydu"

    Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in mikrofonu açık kalınca ile için yapılan aruluculuk görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, "Görüşmeler nasıl gitti?" sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.

    Alman bakan mikrofonu açık unuttu Türkiye-Yunanistan görüşmesi ifşa oldu

    'deki faaliyetlerini gelen tüm tehditlere rağmen sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen , dengeleri değiştirdi.

    'de bulunan doğalgaz rezervinden sonra Türkiye, eylül ayında petrol için sondaja başlayacak.

    Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya ülkeleri 'ın yanında saf tutarak Türkiye'yi kınama yarışına girdi.

    TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİNİ YUMUŞATMA GÖRÜŞMESİ
    Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas aruluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Atina ve Ankara'yı ziyaret etmişti.

    AB ÜLKLERİ SAVUNMA BAKANLARI BİR ARADA
    Almanya'nın arabuluculuk hamlesi uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam 'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi.

    Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı.

    TÜRKİYE TARAFI GERÇEKTEN ÇOK ZORLUYDU
    Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya'nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı'na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu.

    Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı.

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