Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gelen tüm tehditlere rağmen sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinden sonra Türkiye, eylül ayında petrol için sondaja başlayacak.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesinden sonra dünya ülkeleri Yunanistan'ın yanında saf tutarak Türkiye'yi kınama yarışına girdi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİNİ YUMUŞATMA GÖRÜŞMESİ

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arabuluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Atina ve Ankara'yı ziyaret etmişti.





AB ÜLKLERİ SAVUNMA BAKANLARI BİR ARADA

Almanya'nın arabuluculuk hamlesi uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi.

Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı.

TÜRKİYE TARAFI GERÇEKTEN ÇOK ZORLUYDU

Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya'nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı'na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu.

Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı.

